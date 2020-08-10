Minibüs ile otomobil çarpıştı. 1 ölü - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti bir kişide yaralandı.

Serik ilçesi Abdurrahmanlar mahallesinde sabah 7.30 sıralarında meydana gelen kazada Sadi Çalışkan'ın kullandığı 07 BMK 80 plakalı minibüs ile Muhammet Er'in kullandığı 07 ACG 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüs sürücüsü Sadi Çalışkan olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobil sürücüsü Muhammet Er, yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arıcılık işiyle uğraşan Çalışkan'ın cesedi otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA