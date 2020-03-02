Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kastamonu'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Faruk Çelik (45) idaresindeki 18 BG 416 plakalı otomobil, Kastamonu Tosya kara yolu Akkaya mevkisinde karşı yönden gelen Nurali Doğan'ın (42) kullandığı 06 BRD 483 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Usta (55) hayatını kaybetti.

Sürücüler ile otomobilde bulunan Feride (31) ve Ramazan Şare (34) ile çocukları Belinay (8) ve Emirhan Şare (6) yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, jandarma, AFAD, İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:51 Kaynak: AA
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