Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

7 saat önce

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Şevket B., idaresindeki 02 S 0040 idaresindeki minibüs ile Münevver T., idaresindeki 02 LF 616 plakalı otomobille Petrol Caddesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Şevket B., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:29 Kaynak: İHA
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