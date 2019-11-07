Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Şevket B., idaresindeki 02 S 0040 idaresindeki minibüs ile Münevver T., idaresindeki 02 LF 616 plakalı otomobille Petrol Caddesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Şevket B., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN