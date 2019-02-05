Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

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Akademisyenlerden Dikkat Çeken Rapor: Kenevir Yerli Otomobil İçin de Kullanılabilir

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı