Son Dakika Haberleri: Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

46 dakika önce

Tokat'ta içinde öğrencilerin olduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

Tokat'ta içinde öğrencilerin olduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, eski Turhal yolu Milli Parklar Şube Müdürlüğü önünde içinde öğrencilerin olduğu Sinan Başar idaresindeki 60 FH 758 plakalı minibüs ile Seyfi Akcan'ın kullandığı 06 BBE 863 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan 8 öğrenci ve 1 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:47 Kaynak: AA

Turhal, Tokat, Güncel
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