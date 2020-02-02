Minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı 12 yaralı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Zonguldak- Ankara yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Hayrullah Bayramoğlu yönetimindeki 42 CHT 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ersin Sipahi'nin kullandığı 67 M 0370 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 12 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, sürücü Hayrullah Bayramoğlu ile Nihal Çakmaklı, Sakine Bora, Buse Altıntaş, Furkan Keskin, Caner Ertürk, Sadettin Akçay, Azize Nur Çakmaklı, Pakize Bayramoğlu, Hüseyin İmamoğlu, Elif Keloğlu ve Fatma Keloğlu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:41 Kaynak: DHA
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