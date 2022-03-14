Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

14.03.2022 13:58
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziyeden dönen bir minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde taziyeden dönen bir minibüs ile otomobil çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, Pütürge ilçesine bağlı Taşmış Mahallesi Çermik Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taziye ziyaretinden dönenlerin bulunduğu Ali Toraman idaresindeki 44 J 5653 plakalı Ford marka minibüs ile sürücü öğrenilemeyen 63 YT 875 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle yoldan çıkarak devrilen yolcu minibüsündeki 15 yolcudan 10'u kendi imkanları ve çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılırken, bulundukları alanda sıkışan 4 yaralı ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile kurtarıldı.

Bölgede hava sıcaklığının eksinin altına olması nedeniyle ambulans bekleyen yaralılara, itfaiye erleri kendi montlarını örterek üşümemelerini sağladı.

Yaralılar daha sonra olay yerine gelen 112 ambulansları ile Malatya ve Pütürge ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

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Otomobil, Malatya, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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