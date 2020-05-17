Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

DENİZLİ - Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin üst yapı çalışmasından dolayı trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede yaşanan kazada, Figen Ç., idaresindeki 20 RP 663 plakalı otomobil Bedr, G., yönetimindeki 20 ZT 460 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil kaza mahallinde yaklaşık 10 metre ilerde durabildi. KAza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bölgede trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale dönerken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.