Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)
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ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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