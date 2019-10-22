Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)
Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)

55 dakika önce

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2), System.String[]

ÖLEN 2 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin sürücü Ahmet Tokat ve eşi Fatma Tokat olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Tokat çiftinin cansız bedenleri otopsi için Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Cihanbeyli, Konya, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:20 Kaynak: DHA
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