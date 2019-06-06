Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

5 dakika önce

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, yola çıkan otomobile çarpan minibüs devrildi, sürücüler yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, yola çıkan otomobile çarpan minibüs devrildi, sürücüler yaralandı.
Kaza, öğleden sonra D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sefa Küçük yönetimindeki 81 DR 435 plakalı minibüs, yan yoldan çıkan Mecit Dinç yönetimindeki 81 FA 784 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs refüje çıkarak devrildi. Kazada, sürücüler Dinç ile Küçük yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:33 Kaynak: DHA
Kaynaşlı, Güncel
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