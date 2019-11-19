Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Y., idaresindeki 02 JA 0262 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 27 E 6159 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı 400 Yataklı Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada minibüste bulunan Yıldız Y., ile Zeynep Y., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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