Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]

Adıyaman'da otomobil ile şehir içi minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Bulvarı DSİ Karşısında meydana geldi. Abuzer Güler'in kullandığı 02 M 0219 plakalı yolcu minibüsüyle Fadıl Bilen yönetimindeki 02 ZA 775 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste buluna Selma Hazar ve Furkan Hazar yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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