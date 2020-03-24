Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu kent çıkışında meydana geldi. Sedat A. idaresindeki 20 DT 064 plakalı minibüs, Mehmet K. yönetimindeki 07 LID 99 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Mehmet K. ile eşi Zekiye K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:22 Kaynak: İHA

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