Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi Yüksek Hızlı Tren kavşağında meydana geldi. 360. Sokak üzerinden Karasu Caddesine seyir halindeki Harun G.'nin kullandığı 11 M 0043 plakalı şehir içi minibüs ile cadde üzerinde seyir halinde bulunan Münir Ç. idaresinde 11 DL 642 plaka otomobil kavşakta çarpıştılar. Kazada otomobil sürücüsü Münir Ç. ile araç içinde yolcu olarak bulunan Gülbin Ç. hafif şekilde yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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