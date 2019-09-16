Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandıKaza, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydan geldi.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı


Kaza, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydan geldi. Alınan bilgilere göre, Yakup K. yönetimindeki 63 ER 419 plakalı otomobil ile Serdal Bulut yönetimindeki 23 AJ 512 plakalı minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Yakup K. ile yolculardan Güler B. ve Aykut B. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:53 Kaynak: İHA
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