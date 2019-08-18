Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 2'si ağır 10 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 2'si ağır 10 yaralı

18 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 2'si ağır 10 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobil ile bir minibüsün karıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.30 sıralarında Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gargar mevkii istikametinden ilçe merkezine geçmek isteyen Mehmet Ali Bulut(44) idaresindeki 45 RA 0171 plakalı minibüs, Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Ramazan Durmuş idaresindeki 03 ABA 913 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle arka kısmından darbe alan minibüs, bir süre olduğu yerde döndükten sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Durmuş yara almaz iken, otomobilde yolcu olarak bulunan Sevim Durmuş(26), Kadriye Külte(27), Nebahat Barut(43), Nebahat Durmuş(3), Nebahat Melisa Külte(6), Fatma Tuana Külte ve 8 aylık Cansu Durmuş ile yaralandı. Minibüs sürücüsü Mehmet Ali Bulut'ta(44) yaralanırken, minibüste yolcu olarak bulunan Zarif Kadir Akın(47) ile Mustafa Karakavuk(66) ise ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralıları Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. 4'ü çocuk toplamda 10 yaralıdan durumları ağır olan Zarif Kadir Akın(47) ile Mustafa Karakavuk(66), burada yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan minibüste bulunan sürücü Mehmet Ali Bulut(44), Zarif Kadir Akın(47) ve Mustafa Karakavuk'un(66), yakınlarının düğün merasiminden döndüğü öğrenildi. - MANİSA
Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bolu'da, TEM'de feci kaza: 2'si çocuk 13 yaralı
İş makinası gelin arabası oldu 127 yıldır su baskınına uğrayan o camiyi yine su bastı! 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 06:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı; 4'ü çocuk, 2'si ağır 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]