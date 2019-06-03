Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, D.S. idaresindeki 38 SL 245 plakalı otomobil, Özbaraklı köyü mevkisinde, Naim Genç yönetimindeki 16 SCG 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan M., H., A.G ile B. ve A.A.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Umut Yeşilyurt/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Amasya, Güncel
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