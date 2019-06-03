Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Amasya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Amasya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, D.S. idaresindeki 38 SL 245 plakalı otomobil, Özbaraklı
köyü mevkisinde, Naim Genç
yönetimindeki 16 SCG 04 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan M., H., A.G ile B. ve A.A.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Taşova
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
(Umut Yeşilyurt/İHA)
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