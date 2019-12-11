Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

AKSARAY 'da minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

AKSARAY 'da minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı 1678 Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Yılmaz (40) yönetimindeki 68 AAZ 754 plakalı minibüs, kavşakta Kuddusi Koyuncu (64) yönetimindeki 68 FH 322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Kuddusi Koyuncu ile beraberinde bulunan Menşure Gümüş (54), Alpaslan Gümüş (23) Bekir Gümüş (71) ve minibüsteki Halime Yanar (68) yaralandı. Minibüs sürücüsü Erhan Yılmaz'ın yara almadan kurtulduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araç içinde sıkışan yaralılardan Bekir Gümüş ve Menşure Gümüş itfaiye tarafından kurtarıldı.  5 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan Gümüş Ailesi'nin, rahatsızlıklarından dolayı tedavi oldukları hastaneden tahlil sonuçlarını almaya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.


Aksaray, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:54 Kaynak: DHA
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