Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

2 saat önce

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Polis Okulu kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ayhan A. idaresindeki 25 DB 622 plakalı minibüs ile Arif K, yönetimindeki 69 AG 404 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilerek kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktı: 2 yaralı
Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini çöp konteynerine bırakan kadın tutuklandı Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:14:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]