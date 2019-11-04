Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Hastane Caddesinde üzerinde Hasan G., (34) yönetimindeki 34 ES 3403 plakalı otomobil ile Ziya Y., (40) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan G., Ziya Y., ve araçlarda bulunan Bedriye Ç. (19), Ebru A. (17), Ruken T. (26) ve Yılmaz Ş. (33), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:00 Kaynak: İHA
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