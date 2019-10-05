Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 03 UY 392 plakalı minibüs ile 03 AAP 111 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Şuhut kara yolunun 15'inci kilometresinde çarpıştı.

Çarpışma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil, motor kısmından alev aldı. Yangın, çevredekiler ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan araçlardaki 8 kişi, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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