MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika
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MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI

15.07.2022 15:42

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde caddede sürücüsünün sola dönüş yapmak istediği otomobil ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde caddede sürücüsünün sola dönüş yapmak istediği otomobil ile karşı yönden gelen minibüs çarpıştı. Kazada, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Canpolat'ın (30) caddede sola dönüş yapmak istediği 34 CJY 924 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil Gönder (27) yönetimindeki 34 VA 0452 plakalı tur minibüsü çarptı. Kazada sürücüler Ömer Canpolat ile Halil Gönder ve araçlardaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Sapanca Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YORUMLAR
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Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 8 YARALI - Son Dakika
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