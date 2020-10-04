Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı Sakarya'da duble yolda can pazarı, yol trafiğe kapandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesi duble yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve bölgenin adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı

Sakarya'da duble yolda can pazarı, yol trafiğe kapandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi duble yolda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve bölgenin adeta savaş alanına döndüğü trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Korucuk duble yolu Sabahattin Zaim Bulvarı Camili Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerefnur Oktay idaresindeki Volkswagen model 67 AV 454 plakalı otomobil ile Zeyneldin Doğu Evrensel idaresindeki Volkswagen model 54 FT 553 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile bölge adeta savaş alanına döndü. Meydana gelen trafik kazası sonrası araçlarda bulunan Fahriye Gürpınar (69), Aliye Evrensel (33), Mustafa Evrensel (34), Zeyneldin Doğu Evrensel, Hamiyet Oktay ve Şerefnur Oktay ile ismi henüz öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı.

Can pazarının yaşandığı kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan toplam 9 kişiden; 5'i Yenikent Devlet Hastanesi, 3'ü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 1'i ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile polis ekiplerince yol yaklaşık olarak 1 saat trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yönlendirmeleri ile alternatif güzergahların kullanıldığı bölgede oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ile otomobil çarpıştı, bölge savaş alanına döndü: 9 yaralı - Son Dakika

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