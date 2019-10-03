Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı
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Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Çiçek yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı minibüs ile Cemal Çaka idaresindeki 01 AAV 381 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada Umut Esenköylü, Hüseyin Ceylan, Berzan Ergin, Selim Mert Dorak, Mehmet Kahraman, Kemal Gülenoğlu ve Cemal Çaka hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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