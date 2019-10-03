Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı
1 saat önce
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
ADANA'nın Ceyhan
ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Çiçek
yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı minibüs ile Cemal Çaka idaresindeki 01 AAV 381 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada Umut Esenköylü, Hüseyin Ceylan
, Berzan Ergin, Selim Mert
Dorak, Mehmet Kahraman
, Kemal Gülenoğlu ve Cemal Çaka hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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