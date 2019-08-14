Son Dakika Haberleri: Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

34 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Alaşehir-Kiraz karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir'den Uluderbent Mahallesi'ne seyir halinde olan M.O. yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen İ.Y. idaresindeki 35 DOU 17 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü İ.Y. ile minibüste bulunan A.A., F.E., O.E., A.C., H.D. olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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