Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kaldırımda otobüs bekleyen kadınlar savrulan otomobilden son anda kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi, Kozluca yolunda meydana geldi. Kozluca istikametine doğru dönmek isteyen Hülya Sarı (30) idaresindeki 16 ABP 715 plakalı otomobil ile Bursa- Ankara karayolu istikametinden gelip Kozluca yönüne giden İsmail Özdilek (50) yönetimindeki 16 S 6221 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil savrularak bir iş yerinin kapısına çarptıktan sonra durdu. Kazada, yaralanan  otomobil sürücüsü Hülya Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otobüs bekleyen iki kadının da savrulan otomobilin altında kamkatna son anda kurtulduğu görüldü.


Kozluca, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Sevgilim bana büyü yaptı" diyen kadın kendine bıçakla zarar verdi
Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu

Son Dakika Haberleri
16:17 Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
16:16 Köpeğini yağmur altında bırakan kadına tepki - Son Dakika
16:16 Bir evde iki ceset bulundu - Son Dakika
16:12 Büyükelçi Bolboceanu'u: "SANKON sayesinde Türkiye ile ilişkilerimizin artacağına inanıyorum" - Son Dakika
16:11 Esnafa faiz indirimi müjdesi - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 16:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]