Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

6 saat önce

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kaldırımda otobüs bekleyen kadınlar savrulan otomobilden son anda kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi, Kozluca yolunda meydana geldi. Kozluca istikametine doğru dönmek isteyen Hülya Sarı (30) idaresindeki 16 ABP 715 plakalı otomobil ile Bursa- Ankara karayolu istikametinden gelip Kozluca yönüne giden İsmail Özdilek (50) yönetimindeki 16 S 6221 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil savrularak bir iş yerinin kapısına çarptıktan sonra durdu. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Hülya Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, otobüs bekleyen iki kadının da savrulan otomobilin altında kamkatna son anda kurtulduğu görüldü.

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:07 Kaynak: DHA
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