Minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı... Karı koca hayatını kaybetti

Kazada hurdaya dönen otomobilden karı koca çiftin cesetleri güçlükle çıkarıldı

2 kişinin öldüğü kazada minibüs şoförü yaşadığı şokun etkisiyle olay yerinden kaçtı

DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışmasın sonucu meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti. Kazada ölen çiftin cansız bedenleri hurdaya dönen otomobilinden güçlükle çıkarıldı. Kaza sonrası olayın şoku ile kaçan minibüs şoförünün ise jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak olay yerine getirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Serinhisar- Yatağan kara yolunda meydana geldi. Hasan Boybaşı yönetimindeki 20 EL 869 minibüs ile karşı yönden gelen Ali İhsan Er idaresindeki 20 YL 333 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali İhsan Er ile eşi Duru Er hayatını kaybetti. Kazada ölen karı kocanın cansız bedeni olayda hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası çıkarılabildi.

Kaza sonrası olayın şoku ile araçtan inerek kaçtığı iddia edilen, minibüs şoförü Hasan Boybaşı ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak olay yerine getirildi.

Jandarma ve kurtarma ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.