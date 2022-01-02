Minibüs ile ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da farklı istikamette seyir halinde olan minibüs ile ticari araç çarpıştı. Ticari araç sürücüsü hafif yaralı olarak kazayı atlatırken, minibüsteki yolcuların burnu bile kanamadı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan B. kontrolündeki 16 M 102220 plakalı toplu taşıma aracı ile Ayhan D. kontrolündeki 19 KS 878 plakalı ticari araç çarpıştı. Minibüs şoförü ve içindeki yolcular kazayı yara almadan atlatırken, ticari araç sürücüsü Ayhan D. hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayhan D. Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA