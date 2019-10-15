Son Dakika Haberleri: Minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

2 saat önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sunucu iki kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpıştı.

Minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Bağcı ile aynı araçtaki Hayriye Altın (64) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Yaşar Bağcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Hayriye Altın'ın ise tedavisi devam ediyor.

Minibüs ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:15 Kaynak: AA
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