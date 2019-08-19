Minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı
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Minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:44 Kaynak: İHA
Minibüs ile tır çarpıştı: 6 ölü, 9 yaralı
NEVŞEHİR - Nevşehir
'in Acıgöl
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Acıgöl- Gülşehir
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tırla 50 ZB 455 plakalı işçi minibüsünün çarpışması sonrasında minibüs tarlaya uçtu. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma
olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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