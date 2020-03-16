Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Osman Benli (43) idaresindeki 19 TY 151 plakalı minibüs, Samsun istikametine gittiği sırada Kırıkkale-Samsun kara yolunun 55. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Gümüşhane'den Ankara'ya giden Nizamettin Çimen'in kullandığı Lüks Gümüşhane Turizm firmasına ait yolcu otobüsüne çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen minibüsün sürücüsü Benli, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Halil Benli de (34) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüste bulunan 35 yolcu ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor Uzman isim duyurdu: Koronavirüsle mücadelede düzenli uyku çok önemli
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 15:35:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]