Minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu.

Minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu, System.String[]

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza Karabük- Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Mert B. yönetimindeki 78 YB 787 plakalı ticari araç Yenice istikametinden Karabük'e seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsün boş olması olası bir faciayı önlerken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Karabük Yenice, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:27 Kaynak: İHA
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