Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı - Son Dakika

Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, işçileri taşıyan servis minibüsünün kamyona çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Karşıyaka istikameti Laka Deresi Köprüsü yakınlarında işçileri taşıyan Hasan Demiral (28) yönetimindeki 35 ES 53543 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği açıklanmayan 42 Y 7884 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Minibüs kamyona çarptı : 12 yaralı

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:23 Kaynak: AA
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