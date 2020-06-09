Minibüs, kamyona çarptı: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, seyir halindeki kamyona arkadan çarpan minibüsteki 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Kovukdere mevkisinde meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Dinar Mintaş'ın (22) kullandığı 55 AUT 26 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan Gümrah Engin (51) yönetimindeki 06 PPA 35 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hava yastıkları açılıp, kapıları ve direksiyon kutusu tamamen kopan minibüsün sürücüsü Dinar Mintaş ile yanındaki Vahit Mintaş (30), Şerif Mintaş (10) ve Ertan Minkara (43) yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından minibüs şoförü Mintaş'ı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş Salihli Devlet Hastanesi'ne Ertan Minkara ve Vahit Mintaş ise Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralardan Dinar Mintaş ve Şerif Mintaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.Öte yandan kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.