MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI

08.05.2022 12:01

AMASYA'da, park halindeki kamyonete çarpan minibüsteki Hatice Kiraz ile annesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücü dahil 6 kişi yaralandı.

AMASYA'da, park halindeki kamyonete çarpan minibüsteki Hatice Kiraz ile annesi Dürdane Argun hayatını kaybetti, sürücü dahil 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Otogar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Kent merkezine giden Özkan Kiraz yönetimindeki 55 KY 443 plakalı minibüs, kontrolden çıkınca emniyet şeridine park edilen Gökhan Fidan idaresindeki 34 ECN 487 plakalı kamyonete çarptı. Kazada minibüs sürücüsünün eşi Hatice Kiraz ile kayınvalidesi Dürdane Argun olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki Sudenaz, Nagihan, Nurbanu Kiraz, Mustafa ve Emine Argun ile sürücü Özkan Kiraz da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu arada kaza anı da çevrede bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI
MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI
MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI
MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI
MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI
MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: MİNİBÜS TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ Son dakika haberleri: MİNİBÜS TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ Bariyerlere çarpan minibüste 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Bariyerlere çarpan minibüste 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Minibüs, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Zafer Partisi gelecek sığınmacılar gidecek" sloganı sonrası ilçe başkanı gözaltına alındı Ümit Özdağ sosyal medyadan tepki gösterdi
11:20 Doğum kilolarından kurtulan Kylie Jenner, bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı
11:17 Vahşice katledilen Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin Anneler Günü'nde konuştu: En büyük hediyem katilin en ağır cezayı alması
10:54 Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı: Annelerimiz müşfik bir sığınaktır
10:45 Uzman isim kangalların diğer köpeklerden en büyük farkını açıkladı: Aile içi çiftleşme yapmıyorlar
10:33 Luhansk Valisi acı haberi verdi: Sivillerin saklandığı okula yapılan saldırıda 60 Ukraynalı hayatını kaybetti
10:30 Polisin kıskaca aldığı "Gargamel" lakaplı uyuşturucu taciri evinde sobelendi
10:28 Taksim'de yabancı uyruklu bir kişi "öleceğim" diyerek köprüden aşağı atladı
11:47 Şampiyonluk kutlamalarında neredeyse bayılacaktı! Abdülkadir Ömür'ün zor anlarının görüntüleri ortaya çıktı
09:58 İstanbul'da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 12:21:18. #1.13#
SON DAKİKA: MİNİBÜS, KAMYONETE ÇARPTI: ANNE-KIZ ÖLDÜ, 6 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement