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Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika

Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi

25.12.2021 22:44
Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi

Manisa'nın Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüste bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Diğer taraftan kaza yerinde çekilen fotoğraflarda 2 kişinin öldüğü minibüsün yarısına kadar kamyonun altına girdiği görüldü.

İzmir- Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde meydana gelen kazada; Uğur Atalan (36) idaresindeki 45 RA 5887 plakalı Hyundai marka minibüs Uşak istikametine doğru seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen İlhan Çetil idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.

MİNİBÜSÜN ÖN KISMI TIRIN ALTINA GİRDİ

Çapmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı tırın altına girerken minibüs sürücüsü Uğur Atalan (36) ve minibüste bulunan Erbil Aktaş feci şekilde can verdi. Olay yerine çok sayıda 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüs içinde hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
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Münir Karaloğlu, Minibüs, Hyundai, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi - Son Dakika
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