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Minibüs kanala düştü: 3 yaralı

6 saat önce

Minibüs kanala düştü: 3 yaralıKAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Minibüs kanala düştü: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Yerköy girişinde meydana geldi. H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs kanala düştü: 3 yaralı

Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:52 Kaynak: İHA
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