Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, E90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şüpheli araç ve şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Şüphe üzerine M.A. yönetimindeki inibüste narkotik köpek 'Pars' ile birlikte yapılan detaylı aramada, aracın kapı paneline gizlenmiş 20 parça poşetlere sarılı halde 12 kilo 350 gram esrar maddesi ile 1645 TL, 700 Euro ve 550 dolar para ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MİNİBÜS KAPISINA GİZLENEN 12 KİLO 350 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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