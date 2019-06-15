Son Dakika Haberleri: Minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı
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Minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı

2 saat önce

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda minibüs, kayan toprağın altında kaldı.

Minibüs kayan toprağın içerisinde kaldı, System.String[]
SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda minibüs, kayan toprağın altında kaldı. Sürücü araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, yol ulaşıma kapandı.
Geyve'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Doğançay Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen minibüs kayan toprağın altında kaldı. Toprak içine batan minibüsün şoförü O.K. araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O.K. yaralanmadan kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yağmur nedeniyle su baskınları da yaşandı.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 06:05 Kaynak: DHA
Sakarya, Geyve, Güncel
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