Son Dakika Haberleri: Minibüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Minibüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

48 dakika önce

KONYA'da, yolcu taşıyan minibüsün, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal ve Selvinaz Duman, toprağa verildi.

Minibüs Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi, System.String[]
KONYA'da, yolcu taşıyan minibüsün, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal ve Selvinaz Duman, toprağa verildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Beyşehir- Konya karayolunun 30'uncu kilometresinde Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e yolcu taşıyan Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı minibüs, iddiaya göre geri manevra yapan İbrahim Gökçebay yönetimindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kocabaş ve 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Gökçebay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Gökçebay'ın sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Beyşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen evli Mevlüt Karasakal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Karasakal'ın cenazesi Konya kent merkezinde Hacıyevis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Selvinaz Duman da Beyşehir'de toprağa verildi. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:56 Kaynak: DHA

Kocabaş, Beyşehir, Konya, Güncel
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