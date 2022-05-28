Minibüs kazasında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Minibüs kazasında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

28.05.2022 14:00
Minibüs kazasında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybederken, kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde geçtiğimiz hafta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybederken, kazadaki ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, 21 Mayıs Cumartesi günü ilçe merkezi ile kırsal Hatipkışla Mahallesi arasındaki yolda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 S 5367 plakalı minibüs, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, 3 kişi yaralanırken minibüs şoförü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şoförü sıkıştığı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazada bir kişi hastanede hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren Muhsin Özkarakaş da kazadan bir hafta sonra doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Özkarakaş'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğdu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Karpuzlu, Minibüs, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs kazasında yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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