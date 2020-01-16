Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu - Son Dakika

Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

6 saat önce

SAKARYA'nın Kocaeli ilçesinde, yolcu taşıdığı sırada multimedya sisteminden okey oynayan minibüs sürücüsü L.K.'nin ehliyetine el konuldu.

Minibüs kullanırken okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu, System.String[]
SAKARYA'nın Kocaeli ilçesinde, yolcu taşıdığı sırada multimedya sisteminden okey oynayan minibüs sürücüsü L.K.'nin ehliyetine el konuldu.

Sakarya'nın Kocaali ile Adapazarı ilçeleri arasında yolcu taşıyan L.K., minibüsünü kullanırken, multimedya sistemi üzerinden okey oynadı. L.K.'nin okey oynadığı anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya paylaşıldı. Hareket halindeyken yolcuların hayatını hiçe sayarak okey oynayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, L.K. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlattı. L.K.'ye idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.


- Sakarya
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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:16 Kaynak: DHA
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