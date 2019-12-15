Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

Minibüs, motosikletliye çarptı: 1 yaralı, System.String[]

AVCILAR'da minibüsün çarptığı motosikletli yaralandı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. 34 LAM 246 plakalı minibüsün sürücüsü kavşağa çıkarken, hızla gelen kasksız motosiklet sürücüsüne çarptı.  Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletliyi bir polis memuru,  112 Acil ve trafik ekibine haber verdi. Gelen 112 görevlileri, yaralı motosikletliyi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Alkolsüz olduğu belirlenen minibüs sürücüsü ile ilgili soruşturmaya başlandı. Bölgede temizlik yapan bir kadın belediye işçisi,  yoldaki araç parçalarını süpürürken  iki araç da çekici ile kaldırıldı.


Reşitpaşa, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:09 Kaynak: DHA
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