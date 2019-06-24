Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:05 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Balta (30) yönetimindeki 16 PB 567 plakalı minibüs, seyir halindeyken, iddiaya göre ara sokaktan önüne çıkan Suriye
uyruklu sürücü Muhammed E. (14) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Muhammed A.(12) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik mesajı
AK Parti Adayı Binali Yıldırım'ı vatandaşlar teselli etti