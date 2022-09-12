Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Dursun Çetinkaya idaresindeki 34 DL 2371 plakalı minibüs, aynı istikamette gitmekte olan Celal Yaman idaresindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Emine Yaman (75) ve Kamile Yaman yaralandı. Araçta sıkışan Emine Yaman itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

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