MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI

12.09.2022 09:19

DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda minibüsün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda minibüsün çarptığı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Dursun Çetinkaya idaresindeki 34 DL 2371 plakalı minibüs, aynı istikamette gitmekte olan Celal Yaman idaresindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Emine Yaman (75) ve Kamile Yaman yaralandı. Araçta sıkışan Emine Yaman itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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