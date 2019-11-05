Son Dakika Haberleri: Minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

Minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı

8 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, minibüsün kavşakta otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Minibüs otomobile çarptı: 4 yaralı, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, minibüsün kavşakta otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Babasultan Kavşağı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Hasan B. idaresindeki 78 M 6027 plakalı yolcu minibüsü, kavşakta Hamit Kayık idaresindeki 67 AAL 862 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hatice Subaş (63), Recep Yavuz (59), Meryem Kayık (57) ve Meryem Yavuz (52) hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Otomobildekilerin Ankara'ya bir yakınlarının cenaze törenine gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Safranbolu, Karabük, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:13 Kaynak: DHA
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