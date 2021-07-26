MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA YANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs önünde bulunan otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Yanan minibüsü itfaiye ekibi söndürdü.

Olay öğle saatlerinde, Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 54 YA 631 plakalı minibüs hareket ederek hemen ön tarafında park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Minibüs bir anda motor kısmından alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.