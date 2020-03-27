Minibüs, otomobille yarışırken polis aracına çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da minibüs ile otomobilin yarıştığı sırada minibüsün kontrolden çıkması üzerine meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si polis toplam 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 HA 154 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile yarışırken minibüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 01 EKH 34 plakalı sivil polis aracına çarptı. Polis aracı da çarpışmanın etkisiyle 01 M 0287 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Minibüsle yarışan otomobil kaza yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün sürücüsü ile polis aracında bulunan 2 polisin hafif yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazaya sebebiyet olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için polis çalışma başlattı. - ADANA