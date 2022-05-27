Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı

27.05.2022 08:50

Ümraniye'de Şile yolunda, arızalandığı için emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna inşaat işçilerini taşıyan minibüs arkadan çarptı. Kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Arızalandığı için emniyet şeridinde duran Ali İhsan Kurt kontrolündeki hafriyat kamyonuna, inşaat işçilerini taşıyan Fatih Ceren kontrolündeki panelvan minibüs arkadan çarptı. Kaza sonrası minibüs içerisinde bulunan inşaat işçilerinden 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olayın 112 acil çağrı merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkarttığı yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri Şile yolunda yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

"11-12 YARALI VARDI NET BİLMİYORUM"

Kaza nedeniyle otobanda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Kamyon şoförü Ali İhsan Kurt, "5 dakika geçmeden arkadan bir ses geldi arka tarafa geldim. Tek tek dışarı çıkartmaya çalıştık. 2-3 kişinin durumu bayağı ağırdı. Tır arızalıydı zaten emniyet şeridinde park halindeydi. Arkadan geldi vurdu. 11-12 yaralı vardı net bir şey bilmiyorum ama 2 veya 3 kişinin durumu ağır gibi duruyordu." dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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