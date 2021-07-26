Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı - Son Dakika

Minibüs park halindeki otomobile çarpıp, yandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, önündeki otomobile çarptıktan sonra alev aldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeyken freni boşalan minibüs, önündeki otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Yanan minibüsü itfaiye ekibi söndürdü. Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde park halindeki 54 YA 631 plakalı minibüs, frenin boşalması sonucu hareket etti. Minibüs, yine park halinde olan otomobile çarptıktan sonra alev aldı. Çevredekilerin ihbarı adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüs kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.



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